 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

Умер советский режиссер Равшан Откиров

Советский режиссер-документалист Равшан Откиров скончался в 77 лет
Равшан Откиров (в центре на заднем плане)
Равшан Откиров (в центре на заднем плане) (Фото: Союз кинематографистов России / Гильдия режиссеров СК России)

Советский режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России Равшан Откиров скончался 9 мая на 78-м году жизни, говорится в сообщении на сайте союза.

Откиров снял более 50 документальных и несколько игровых фильмов, в том числе «Берлинский экспресс» с Ренатой Литвиновой и Вячеславом Тихоновым.

Скончался один из создателей «Современника» Леонид Эрман
Общество
Леонид Эрман

Откиров родился 19 апреля 1947 года. В 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт, еще студентом начал работать на киностудии «Узбектелефильм», где оставался до 1994 года. Затем он работал на российском телевидении, на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.

Он снял более 50 документальных фильмов («Сад через сотни лет», «Генерал Сабир Рахимов», «Семург — птица счастья», «Главный день», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», «Братство народов — братство культур» и др.), а также написал сценарий и снял «Нулевого пациента», картины «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Берлинский экспресс» и «Странник» о скульпторе Илесе Татаевом.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Теги
режиссер смерть документальный фильм

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Советский разведчик Георгий Санников скончался на 94-м году жизни
Общество
Умер актер и каскадер из «Места встречи» Владимир Жариков
Общество
Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
Украинцев предупредили об аварийных отключениях из-за дефицита энергии Общество, 09:42
Выживут сильнейшие: как конкуренция меняет рынок электрокаров КНР Pro, 09:42
В Авдеевке нашли схроны ВСУ с 33 кг взрывчатки и 200 гранатами Политика, 09:40
«РИА Новости» узнало о покупках арестованного кадровика Минобороны Общество, 09:38
«Дворец спорта» в Лужниках реконструирует компания с турецким капиталом Бизнес, 09:31
В Татарстане ввели ограничения для аэропортов из-за угрозы безопасности Общество, 09:28
Умер советский режиссер Равшан Откиров Общество, 09:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как ФНС находит скрытую выручку: шесть провальных для бизнеса схем Pro, 09:24
Швеция назвала условие рассмотрения вопроса о вводе войск на Украину Политика, 09:11
В каких клубах РПЛ легионеры вытеснили россиян. Инфографика Спорт, 09:00
Банки резко сократили выдачи автокредитов с низким первоначальным взносом Финансы, 09:00
В компаниях впервые работают шесть поколений сразу. Как избежать балагана Pro, 08:51
В Японии зафиксировали рекордное число заболеваний стрептококком Общество, 08:47
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям Общество, 08:29