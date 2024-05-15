Умер советский режиссер Равшан Откиров
Советский режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России Равшан Откиров скончался 9 мая на 78-м году жизни, говорится в сообщении на сайте союза.
Откиров снял более 50 документальных и несколько игровых фильмов, в том числе «Берлинский экспресс» с Ренатой Литвиновой и Вячеславом Тихоновым.
Откиров родился 19 апреля 1947 года. В 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт, еще студентом начал работать на киностудии «Узбектелефильм», где оставался до 1994 года. Затем он работал на российском телевидении, на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.
Он снял более 50 документальных фильмов («Сад через сотни лет», «Генерал Сабир Рахимов», «Семург — птица счастья», «Главный день», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», «Братство народов — братство культур» и др.), а также написал сценарий и снял «Нулевого пациента», картины «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Берлинский экспресс» и «Странник» о скульпторе Илесе Татаевом.
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