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Скончался один из создателей «Современника» Леонид Эрман

Один из создателей театра «Современник» Леонид Эрман умер на 97-м году жизни
Леонид Эрман вместе с Олегом Ефремовым был одним из создателей театра «Современник»
Леонид Эрман
Леонид Эрман (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заслуженный деятель искусств России, бывший директор театров «Современник» и МХАТ Леонид Эрман умер в возрасте 96 лет. Об этом говорится на сайте МХТ им. Чехова.

Прощание с Эрманом состоится 10 января в 12:00 в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.

Эрман — ветеран Великой Отечественной войны. В 1952 году в возрасте 25 лет он поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ.

Эрман вместе с Олегом Ефремовым в качестве заведующего постановочной частью участвовал в создании «Современника», позже он стал его финансовым директором.

В 1976 году вслед за Олегом Ефремовым перешел в Художественный театр (МХАТ). В 1989 году по просьбе Галины Волчек он вернулся в «Современник», где прослужил почти четверть века. С 2012 по 2018 год Эрман по приглашению Олега Табакова был помощником художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
«Современник» МХТ им.Чехова театр
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