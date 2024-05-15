Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды
Частный Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде, пишет Reuters со ссылкой на источник.
Инцидент произошел ночью в воскресенье, 12 мая. «Во время руления крыло зацепилось за припаркованный и незанятый корпоративный самолет», — говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации (ФАУ).
В ведомстве уточнили, что ведется расследование. Reuters отмечает, что в ФАУ не уточнили, кому принадлежит самолет.
Трамп приобрел самолет в 2011 году, и, по данным The Telegraph, «вложил состояние в его роскошное обустройство» — около $100 млн. Лайнер оснащен эксклюзивными двигателями, разработанными по заказу Трампа компанией Rolls-Royce. Вместимость самолета была уменьшена в пять раз — с 239 по 43 пассажирских мест.
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