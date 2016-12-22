Самолет Меланьи Трамп вернулся на авиабазу из-за технических неполадок
Политика, 16:24
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Самолет Меланьи Трамп вернулся на авиабазу из-за технических неполадок
Самолет первой леди США Меланьи Трамп вернулся на авиабазу Морской авиации Эндрюс в штате Мэриленд из-за технических неполадок. Об этом сообщает NBC.
По данным CNN, сама первая леди находилась на борту самолета, направлявшегося в Филадельфию.
По словам журналистов, присутствовавших в салоне самолета, примерно через 10 минут после взлета они почувствовали запах гари и увидели «тонкую струйку дыма». Служба безопасности Меланьи Трамп направилась в кабину пилотов, чтобы выяснить причину запаха. Журналистам дали влажные полотенца на случай, если запах гари станет слишком сильным.
Самолет успешно приземлился в Эндрюсе, никто не пострадал.