Небензя назвал присутствие МУС в Совбезе ООН бессмысленным
Россия не видит смысла в присутствии в стенах Совбеза ООН представителей Международного уголовного суда (МУС), заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Никакого отношения к правосудию МУС не имеет», — сказал он на заседании Совбеза в связи с рассмотрением доклада прокурора МУС о расследовании ситуации в Ливии.
По мнению Небензи, МУС — политический инструмент Запада, который только «мешает процессам мирного урегулирования, пытаясь оказывать влияние на их участников в интересах своих западных хозяев».
В 2022 году МУС выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения считает «ничтожными» с точки зрения права.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?