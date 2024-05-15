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Политика ,  
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Небензя назвал присутствие МУС в Совбезе ООН бессмысленным

Постпред Небензя: присутствие в стенах СБ ООН представителя МУС бессмысленно

Россия не видит смысла в присутствии в стенах Совбеза ООН представителей Международного уголовного суда (МУС), заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Никакого отношения к правосудию МУС не имеет», — сказал он на заседании Совбеза в связи с рассмотрением доклада прокурора МУС о расследовании ситуации в Ливии.

По мнению Небензи, МУС — политический инструмент Запада, который только «мешает процессам мирного урегулирования, пытаясь оказывать влияние на их участников в интересах своих западных хозяев».

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В 2022 году МУС выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения считает «ничтожными» с точки зрения права.

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Теги
Василий Небензя Совбез ООН МУС

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