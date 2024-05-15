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Общество ,  
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В Петербурге задержали более 60 мигрантов по делу о коррупции

СК: в Петербурге прошли массовые обыски у мигрантов из-за дела о коррупции
Фото: gsuskrf_spb
Фото: gsuskrf_spb

В Санкт-Петербурге задержали не менее 60 мигрантов во время массовых обысков по делу о получении полицейским взяток, сообщила пресс-служба петербургского управления СК.

Следователи ведут уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного полиции, «обвиняемого в получении взяток с февраля 2023 по апрель 2024 года на общую сумму не менее ₽70 тыс. от предпринимателя, осуществлявшего коммерческую деятельность по реализации железнодорожных и авиабилетов».

По данным следствия, обвиняемый поддерживал отношения с некоторыми мигрантами, правоохранительные органы также установлены адреса их проживания. Было проведено более десяти обысков.

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Общество
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В апреле суд арестовал замначальника отдела по расследованию экономических преступлений из Следственного управления МВД по Гатчинскому району Елену Куляпину.

В 2023 году Куляпина получила «услугу» от представителя юридического лица, которому грозило уголовное дело по факту мошеннических действий. За отказ в возбуждении дела она потребовала устроить своего мужа на работу и выплачивать ему зарплату. По данным следствия, супруг замначальника полиции отработал 9 месяцев получил более ₽507 тыс.

Куляпиной предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере. До 24 июня она будет находится в СИЗО.

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Теги
Санкт-Петербург мигранты обыски коррупция взятка полицейский

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