Путин вечером встретится с новым правительством

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин проведет вечером 14 мая встречу с новым правительством России, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков ТАСС.

«Ждем такую встречу», — сказал агентству Песков.

Новый состав правительства президент утвердил вечером 14 мая, после одобрения части кандидатур Госдумой и консультации по другой части с Советом Федерации. Новичков в правительстве меньше четверти, самой большой неожиданностью стала смена министра обороны: на место Сергея Шойгу пришел Андрей Белоусов, который раньше был первым вице-премьером.