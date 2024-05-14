Путин вечером встретится с новым правительством
Президент Владимир Путин проведет вечером 14 мая встречу с новым правительством России, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков ТАСС.
«Ждем такую встречу», — сказал агентству Песков.
Новый состав правительства президент утвердил вечером 14 мая, после одобрения части кандидатур Госдумой и консультации по другой части с Советом Федерации. Новичков в правительстве меньше четверти, самой большой неожиданностью стала смена министра обороны: на место Сергея Шойгу пришел Андрей Белоусов, который раньше был первым вице-премьером.
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