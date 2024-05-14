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Новое правительство 2024 ,  
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Путин вечером встретится с новым правительством

Сюжет
Новое правительство 2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин проведет вечером 14 мая встречу с новым правительством России, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков ТАСС.

«Ждем такую встречу», — сказал агентству Песков.

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Новый состав правительства президент утвердил вечером 14 мая, после одобрения части кандидатур Госдумой и консультации по другой части с Советом Федерации. Новичков в правительстве меньше четверти, самой большой неожиданностью стала смена министра обороны: на место Сергея Шойгу пришел Андрей Белоусов, который раньше был первым вице-премьером.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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