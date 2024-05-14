Фемактивистка Серенко раскрыла детали о заведенном против себя деле

Дарья Серенко (Фото: dariaserenko / VK)

Уголовное дело против писательницы и фемактивистки Дарьи Серенко, признанной в России иноагентом, связано с несоблюдением ею требований к лицу с таким статусом. Об этом сообщила сама Серенко на своей странице в соцсети X.

Активистка отметила, что решила самостоятельно выяснить, за что против нее возбудили дело. Карточка Серенко появилась в базе розыска МВД в апреле, в ней говорилось, что активистку разыскивают по уголовной статье, но по какой именно — не уточнялось.

Дело, со слов Серенко, возбудили по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По ней фемактивистке грозит до двух лет лишения свободы.

«Да, я не исполняю обязанности иноагента, потому что я ничего не должна», — сказала Серенко.

Дела о неисполнении обязанностей иноагента, в частности, возбуждают при наличии двух соответствующих административных протоколов. Серенко в апреле не исключала, что уголовное дело против нее может быть связано с отсутствием маркировки.

Серенко руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением» (также признано в России иноагентом и нежелательной организацией). Минюст внес активистку в реестр иноагентов в январе 2023 года.

В министерстве считают, что Серенко собирала средства в поддержку Украины, «способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях», и «распространяла информацию о деятельности лица, признанного иностранным агентом». Кроме того, активистка пропагандировала ЛГБТ-отношения («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), отмечали в Минюсте.