В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

Ведомство попросило местных жителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

Накануне режим опасности атаки беспилотников действовал в регионе около шести часов — его объявили в 0:18, а отменили в 6:13.

Позже Минобороны России отчиталось, что в течение ночи средства ПВО сбили восемь дронов над Курской областью. Беспилотники также были уничтожены над Крымом, Белгородской и Липецкой областями.