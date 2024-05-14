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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

Ведомство попросило местных жителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

Накануне режим опасности атаки беспилотников действовал в регионе около шести часов — его объявили в 0:18, а отменили в 6:13.

Позже Минобороны России отчиталось, что в течение ночи средства ПВО сбили восемь дронов над Курской областью. Беспилотники также были уничтожены над Крымом, Белгородской и Липецкой областями.

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

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Теги
Курская область МЧС беспилотники дроны

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