В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона попросил местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто находится на улице, Гладков рекомендовал зайти в укрытие или другое безопасное место.
Объявление было опубликовано через 40 минут после предыдущей отмены сигнала о ракетной опасности. Сирены звучали в регионе несколько раз за сутки.
Днем в Белгороде после отражения атаки средствами ПВО одна местная жительница получила осколочные ранения, были повреждены три частных дома, школа, коммерческий объект и несколько автомобилей, также были выбиты окна в 21 квартире в нескольких многоквартирных домах.
В Белгородском районе в поселке Северный была пробита кровля одного частного жилого дома, в селе Репное поврежден один автомобиль. В селе Щетиновка повреждены частное жилое домовладение, летняя кухня и хозпостройка.
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