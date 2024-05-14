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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона попросил местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто находится на улице, Гладков рекомендовал зайти в укрытие или другое безопасное место.

Объявление было опубликовано через 40 минут после предыдущей отмены сигнала о ракетной опасности. Сирены звучали в регионе несколько раз за сутки.

Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло
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Фото:news.ru / Global Look Press

Днем в Белгороде после отражения атаки средствами ПВО одна местная жительница получила осколочные ранения, были повреждены три частных дома, школа, коммерческий объект и несколько автомобилей, также были выбиты окна в 21 квартире в нескольких многоквартирных домах.

В Белгородском районе в поселке Северный была пробита кровля одного частного жилого дома, в селе Репное поврежден один автомобиль. В селе Щетиновка повреждены частное жилое домовладение, летняя кухня и хозпостройка.

В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде объявлена ракетная опасность

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ракеты Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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