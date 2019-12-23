Путин наградил артиста Домогарова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы артиста театра имени Моссовета Александра Домогарова, указ о награждении целого ряда деятелей науки и искусства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также орденом Дружбы Путин наградил завкафедрой института имени Немировича-Данченко при МХТ имени Чехова Аллу Сигалову.

Кроме того, государственных наград были удостоены и другие деятели науки и искусства. Вице-президента Российской академии художеств Андрея Золотова наградили орденом Александра Невского — за «многолетнюю плодотворную деятельность», а также за «вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

Ордена Почета удостоили завкафедрой ВГИКа имени С.А. Герасимова, актера и режиссера Владимира Хотиненко, а писателя и сценариста Юрия Арабова, который занимает во ВГИКе пост профессора кафедры кинодраматургии, — ордена Дружбы.

Александр Домогаров — актер театра и кино, окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В Государственном академическом театре имени Моссовета играет с 1995 года.