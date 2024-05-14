Песков связал визит Блинкена в Киев с нервозностью в западных столицах

Энтони Блинкен (Фото: Алина Смутко / Reuters)

В Кремле известно о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — сказал он. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжит добиваться целей военной операции.

О том, что Блинкен прибыл в Киев утром 14 мая, сообщил Reuters. По словам американского чиновника, он надеется «послать серьезный сигнал уверенности украинцам, которые явно переживают очень трудный момент». По данным пресс-службы Госдепа, Блинкен встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИДа Дмитрием Кулебой.

Это первый визит на Украину высокопоставленного американского чиновника с тех пор, как конгресс одобрил пакет военной помощи на сумму порядка $61 млрд. Москва критикует военную помощь Киеву, подчеркивая, что она не повлияет на ход военной операции.