Минобороны отчиталось об уничтожении цеха по производству дронов для ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили цех, в котором ВСУ производят и хранят ударные беспилотники, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
Кроме того, удар нанесли по складам боеприпасов и горючего, а также авиатехнике на военных аэродромах, добавили в ведомстве.
Минобороны регулярно отчитывается о ходе военной операции. Так, 7 мая ведомство сообщило об уничтожении цеха по производству твердого ракетного топлива, складов горючего, а также военно-технического имущества.
Ранее, в начале апреля, российские военные уничтожили цех по производству беспилотников и склад авиационных средств поражения.
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