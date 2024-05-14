Минобороны: ВС России уничтожили цех по производству ударных дронов для ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении цеха по производству дронов для ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили цех, в котором ВСУ производят и хранят ударные беспилотники, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, удар нанесли по складам боеприпасов и горючего, а также авиатехнике на военных аэродромах, добавили в ведомстве.

Минобороны регулярно отчитывается о ходе военной операции. Так, 7 мая ведомство сообщило об уничтожении цеха по производству твердого ракетного топлива, складов горючего, а также военно-технического имущества.

Ранее, в начале апреля, российские военные уничтожили цех по производству беспилотников и склад авиационных средств поражения.