Число погибших из-за падения рекламного щита в Мумбаи выросло до 14

Фото: Reuters

В результате падения рекламного щита во время бури и сильного дождя в индийском Мумбаи (штат Махараштра) погибли 14 человек, еще 74 пострадали, сообщает Times of India. Ранее было известно о восьми жертвах и 60 раненых.

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Рекламный щит упал у автозаправочной станции во время пыльной бури и ливня накануне, 13 мая. Полиция сообщила, что 30-метровый билборд был установлен без лицензии, его владельца разыскивают. Во время падения у заправки находились около 150 автомобилей, пишет издание.

По данным Индийского метеорологического департамента, порывы ветра в Мумбаи достигали порывов 96 км/ч (около 27 м/с). Из-за непогоды были отложены несколько рейсов и прервано движение поездов. В нескольких районах города были перебои в подаче электричества.