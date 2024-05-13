Восемь человек погибли в результате падения рекламного щита в Мумбаи

Восемь человек погибли в результате падения рекламного щита в Мумбаи

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По меньшей восемь человек погибли и около 60 были ранены в результате падения рекламного щита во время бури и сильного дождя в Мумбаи, пишут Times of India и Hindustan Times.

По словам муниципального комиссара Бхушана Гаграни, есть опасения, что 20–30 человек все еще находятся под щитом. Не менее 64 человек были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, добавил Гаграни.

Он также рассказал, что щит был установлен без разрешения. «Щит, разбившийся в Гаткопаре, был незаконным и не имел лицензии», — сказал он. По его словам, в Мумбаи будет проведен структурный аудит всех рекламных щитов.

В июне 2021 года 11 человек погибли и семеро пострадали в результате обрушения дома в Мумбаи. Трехэтажное здание рухнуло в среду из-за проливных дождей, сказали власти штата Махараштра. Жители трех близлежащих домов были эвакуированы.