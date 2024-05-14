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Политика ,  
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Саратовского экс-министра посадили на пять лет из-за квартир для сирот

Дмитрий Тепин
Дмитрий Тепин (Фото: engels-city.ru)

Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с 2014 по 2018 год он не корректировал закупочные цены жилья для детей-сирот. Из-за этого они оказались ниже рыночных, и желающих участвовать в строительстве не было.

Также Тепин не проконтролировал изъятие однокомнатных квартир для детей-сирот, имеющихся в государственной собственности. В результате более 350 квартир передали другим людям.

«В результате преступных действий осужденного не освоено свыше 290 млн руб. бюджетных средств, не обеспечены жилыми помещениями более 400 детей-сирот, чем причинен существенный вред правам и законным интересам лиц указанной категории», — добавили в публикации.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Тепина признали виновным по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Экс-министру дали пять лет колонии общего режима и лишили право занимать определенные должности сроком на два года.

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Теги
Саратовская область Саратов приговор Следственный комитет злоупотребление полномочиями

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