Саратовского экс-министра посадили на пять лет из-за квартир для сирот
Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, с 2014 по 2018 год он не корректировал закупочные цены жилья для детей-сирот. Из-за этого они оказались ниже рыночных, и желающих участвовать в строительстве не было.
Также Тепин не проконтролировал изъятие однокомнатных квартир для детей-сирот, имеющихся в государственной собственности. В результате более 350 квартир передали другим людям.
«В результате преступных действий осужденного не освоено свыше 290 млн руб. бюджетных средств, не обеспечены жилыми помещениями более 400 детей-сирот, чем причинен существенный вред правам и законным интересам лиц указанной категории», — добавили в публикации.
Тепина признали виновным по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Экс-министру дали пять лет колонии общего режима и лишили право занимать определенные должности сроком на два года.
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