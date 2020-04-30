Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок по 425 руб.

В Саратовской области ушла в отставку министр — руководитель аппарата губернатора Олеся Горячева, сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев. Как отмечается, она ушла с поста по своей инициативе.

Ранее прокуратура региона начала проверку после того, как на сайте госзакупок появилась информация о планах приобрести на бюджетные средства 10 тыс. одноразовых нестерильных масок по 425 руб. за штуку. Сначала в сообщении ведомства говорилось, что закупщиком выступило госучреждение «Саратовский аптечный склад», однако позже эта информация исчезла.

Директор склада Сергей Горячев сообщил местным СМИ, что речь идет о масках со степенью защиты KN95 FFP2, которые, по сути, являются респираторами. По словам Горячева, специалисты госучреждения изучают рынок и стоят в очереди на более дешевые медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, которые могут появиться в середине или конце мая.