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Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок по 425 руб.

В Саратовской области ушла в отставку министр — руководитель аппарата губернатора Олеся Горячева, сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев. Как отмечается, она ушла с поста по своей инициативе.

Прокуратура проверит данные о закупке масок по 425 руб. в Саратове
Общество
Фото: Global Look Press

Ранее прокуратура региона начала проверку после того, как на сайте госзакупок появилась информация о планах приобрести на бюджетные средства 10 тыс. одноразовых нестерильных масок по 425 руб. за штуку. Сначала в сообщении ведомства говорилось, что закупщиком выступило госучреждение «Саратовский аптечный склад», однако позже эта информация исчезла.

Директор склада Сергей Горячев сообщил местным СМИ, что речь идет о масках со степенью защиты KN95 FFP2, которые, по сути, являются респираторами. По словам Горячева, специалисты госучреждения изучают рынок и стоят в очереди на более дешевые медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, которые могут появиться в середине или конце мая.

По данным местных изданий «Четвертая власть» и «Саратов 24», Горячев является мужем ушедшей в отставку министра.

Теги: Саратовская область, министр, госзакупка, медицинские маски
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