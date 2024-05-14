Как выглядит сошедший с рельсов в Волгоградской области грузовой поезд
Ночью 14 мая в Волгоградской области несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». После этого вспыхнул пожар — загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон. Повреждения получили 300 м железнодорожного полотна.
На видео, которое сняли пассажиры проезжающего мимо поезда, видны вагоны, которые сошли с рельсов. Среди них и цистерны и товарные вагоны и полувагоны, груженные, судя по кадрам, металлоломом и лесом. На месте дежурят машины пожарных.
Инцидент произошел на станции Котлубань. Она расположена в Городищенском районе в центральной части региона. Местные власти пока не комментировали произошедшее.
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