Россиянина задержали на Бали за торговлю наркотиками

Полиция Бали задержала россиянина и двух украинцев за наркоторговлю

Полиция индонезийского острова Бали задержала гражданина России и двух граждан Украины по делу о производстве и распространении наркотиков, сообщил портал Detik.

По информации представителя правоохранительных органов, два брата-близнеца Иван и Михаил Воловода помещены под стражу, им вменяется изготовление наркотиков. Россиянин Константин Крутц также арестован, он подозревается в распространении марихуаны и мефедрона.

РБК направил запрос в посольство России в Индонезии.

Наркополицейские обыскали нарколабораторию, которая размещалась на вилле в округе Бадунг. Помимо гидропонной установки для выращивания марихуаны полицейские изъяли криптовалюту от продажи наркотиков на сумму 4 млрд рупий (около 22,7 млн руб.). Эту сумму наркодельцам удалось заработать за полгода, добавили в полиции.

В Индонезии за незаконный оборот наркотиков предусмотрена смертная казнь наравне с наказанием за убийство и терроризм, осужденных за это расстреливают.

В 2015 году гражданка России Александра Магнаева была приговорена в индонезийской провинции Бали к 16,5 года тюрьмы и штрафу в 10 млрд индонезийских рупий за попытку ввоза наркотиков на остров.