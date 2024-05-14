Суд в Москве арестовал американца за мат в адрес полицейских

Гагаринский суд Москвы заключил под стражу гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого, который использовал нецензурную брань в разговоре с полицейскими, сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

Американца арестовали на десять суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти — ч. 2 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Решение по делу Таларико Четвертого суд вынес еще 29 апреля 2024 года. Американец подал апелляцию. В итоге суд оставил решение без изменения.

Анжело Джозефа Таларико Четвертому 36 лет, он приехал в Россию из Лос-Анджелеса, в Москве женился и решил остаться там жить, узнал «Коммерсантъ». 27 апреля в квартиру на Ленинском проспекте, где американец живет с женой, пришли следователь и сотрудники отдела МВД по Кольскому району Мурманской области.

В квартире американца они собирались провести обыск в рамках уголовного дела о краже биткойнов, возбужденного в 2024 году в Кольском районе. По некоторым данным, в материалах дела фигурируют родственники семьи Таларико Четвертого.

Когда полицейские пришли к квартире американца, то тот вышел и начал кричать на них по-английски. Согласно рапорту, сотрудники МВД «часто и четко» слышали два слова, «значение которых им было понятно». Слова гражданина США полицейские расценили как нецензурную брань. После того, как в квартире Таларико Четвертого провели обыск, а затем мужчину задержали и доставили в отдел полиции, пишет «Коммерсантъ».