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Следствие попросило арестовать главного кадровика Минобороны Кузнецова

Следствие попросило суд арестовать главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

Следствие попросило 235-й гарнизонный военный суд заключить под стражу Юрия Кузнецова, который является полным тезкой начальника Главного управления кадров Минобороны, рассказали «РИА Новости» в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — сообщил собеседник агентства.

На сайте 235-го гарнизонного военного суда появилась карточка по делу Юрия Кузнецова. В ней говорится, что 13 мая в суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова. Ранее внимание на эту карточку обратил телеграм-канал Baza.

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О задержании Кузнецова сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах в ночь на 14 мая. По данным собеседника агентства, чиновника задержали «как подозреваемого в уголовном преступлении». На работе и дома у Кузнецова прошли обыски.

Кузнецов занимает должность начальника Главного управления кадров Минобороны с мая 2023 года. До этого, с мая 2010 года, был начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил, которое занимается «обеспечением Минобороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению» армией.

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