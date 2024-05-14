Следствие попросило арестовать главного кадровика Минобороны Кузнецова
Следствие попросило 235-й гарнизонный военный суд заключить под стражу Юрия Кузнецова, который является полным тезкой начальника Главного управления кадров Минобороны, рассказали «РИА Новости» в суде.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — сообщил собеседник агентства.
На сайте 235-го гарнизонного военного суда появилась карточка по делу Юрия Кузнецова. В ней говорится, что 13 мая в суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова. Ранее внимание на эту карточку обратил телеграм-канал Baza.
О задержании Кузнецова сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах в ночь на 14 мая. По данным собеседника агентства, чиновника задержали «как подозреваемого в уголовном преступлении». На работе и дома у Кузнецова прошли обыски.
Кузнецов занимает должность начальника Главного управления кадров Минобороны с мая 2023 года. До этого, с мая 2010 года, был начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил, которое занимается «обеспечением Минобороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению» армией.
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками