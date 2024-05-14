Бывшая жена Билла Гейтса покинет их совместный благотворительный фонд

Бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда решила покинуть их совместный благотворительный фонд.

«После тщательных размышлений я решила уйти с поста сопредседателя Фонда Билла и Мелинды Гейтс», — написала она на своей странице в соцсети X, уточнив, что ее последний день работы в фонде будет 7 июня.

После ухода из фонда Мелинда Гейтс, согласно условиям соглашения с экс-супругом, получит $12,5 млрд на свою благотворительную деятельность.

«У Мелинды появились новые идеи о том, какую роль она хочет играть в улучшении жизни женщин и семей в США и во всем мире. И после нескольких трудных лет, когда она наблюдала за нарушением прав женщин в США и во всем мире, она хочет использовать эту следующую главу, чтобы конкретно сосредоточиться на изменении этой траектории», — рассказал генеральный директор фонда Марк Сузман.

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда Френч (девичья фамилия) на протяжении нескольких лет работала в компании на должности менеджера отдела продаж.

В 1994 году пара поженилась. В браке у них родились трое детей. Весной 2021 года Билл и Мелинда объявили о разводе, в браке они прожили 27 лет.

В 2000 году пара основала Фонд Билла и Мелинды Гейтс, являющийся крупнейшим частным фондом США, который с того времени потратил более $53 млрд. Основными целями организации являются повышение доступности здравоохранения, борьба с нищетой, расширение доступа к информационным технологиям и образованию.