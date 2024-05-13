В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность через 15 минут после отмены

Фото: Павел Колядин / ТАСС

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Ведомство попросило местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. С таким же призывом обратился к гражданам губернатор Вячеслав Гладков. В 19:38 он сообщил, что сигнал тревоги отменен.

Ракетную опасность объявили в Белгородской области через 15 минут после отбоя предыдущего сигнала. Тогда МЧС сообщило о воздушной тревоге в 17:49, ее отменили в 18:49.

Одновременно с этим Гладков написал в своем телеграм-канале, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Пострадали семь мирных жителей. В городе зафиксировали повреждения в шести квартирах в двух многоквартирных домах, одном коммерческом объекте и частном доме, также были повреждены два автомобиля.

Кроме того, последствия отражения атаки выявили в поселке Дубовое, селах Таврово и Репное. Там произошло прямое попадание в энергетический объект, повреждены кровли хозпостройки и двух частных домов, а также свыше десяти автомобилей.