В турецкой Аланье погиб россиянин

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Гражданин России погиб в турецкой провинции Анталья, его тело нашли в реке. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском Генеральном консульстве.

По данным жандармерии города Аланья, тело россиянина 1987 года рождения обнаружили в реке Дим 13 мая. Свидетели рассказали, что мужчина спрыгнул в воду с 50-метровой плотины.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, сообщили в консульстве. Дипломатическое представительство заявило о готовности оказать помощь родственникам погибшего.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Анталье.

Телеграм-канал SHOT пишет, что в Аланье погиб 37-летний россиянин Александр Е. По данным канала, ночью мужчина выпивал вместе с местным жителем, решил искупаться, прыгнул в реку с плотины и утонул. Свидетель вызвал полицию, тело россиянина достали из воды утром.

Турецкое агентство IHA сообщает, что погибшего зовут Владимир Е. Экстренные службы после его прыжка с плотины вызвал 32-летний Метин Ташар, с которым россиянин распивал алкоголь. Тело мужчины обнаружили спустя примерно семь часов поисков на глубине 31 м.