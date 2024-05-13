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Технологии и медиа ,  
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FT узнала о встрече Китая и США для снижения риска «просчетов» из-за ИИ

FT: Китай и США обсудят риски просчетов и непреднамеренного конфликта из-за ИИ
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Представители Китая и США 14 мая намерены провести встречу в Женеве для обсуждения рисков, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), пишет Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников.

Встречу согласовали председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2023 года, отмечает издание.

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Фото:Scott Nelson / Getty Images

Речь идет о заседании в рамках двустороннего механизма по искусственному интеллекту, которое в январе обсуждали глава МИД Китая Ван И и помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как уточнил один из собеседников FT, переговоры будут посвящены рискам и безопасности с упором на передовые системы искусственного интеллекта. Американская сторона не рассчитывает на достижение конкретных результатов, добавил он.

США, по словам источника FT, намерены изложить Пекину свою позицию относительно борьбы с рисками, связанными с ИИ, а также объяснить свой подход к нормам и принципам безопасности в этой сфере. Еще одной темой дискуссии американская сторона планирует сделать роль международного контроля.

«Мы также считаем, что существуют глобальные риски, связанные с быстрым развитием искусственного интеллекта, которые заслуживают того, чтобы США и Китай обменялись мнениями», — добавил собеседник газеты.

Кроме того, Вашингтон заявит Пекину о своем беспокойстве из-за деятельности Китая в сфере искусственного интеллекта, поскольку она угрожает нацбезопасности США и их союзников, продолжил чиновник.

Он пояснил, что Китай сделал развитие искусственного интеллекта своим ключевым приоритетом и быстро расширяет эти возможности в гражданской и военной сферах.

Переговоры не нацелены на содействие техническому сотрудничеству между странами или взаимодействие в области пограничных исследований, подчеркнул чиновник.

Другой чиновник в беседе с FT пояснил, что американский подход к Китаю в вопросе ИИ ориентирован на «инвестиции, согласование и конкуренцию». Вместе с тем Вашингтон полагает, что «острая конкуренция требует интенсивной дипломатии, чтобы снизить риск просчетов и непреднамеренного конфликта». «Это особенно верно в случае с искусственным интеллектом», — сказал он, комментируя предстоящую встречу.

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Теги
Китай США искусственный интеллект Женева Швейцария
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