Неизвестный раскопал могилу экс-председателя бундестага Вольфганга Шойбле

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Неизвестный вырыл воронкообразную яму глубиной 1,2 м на могиле бывшего главы бундестага Вольфганга Шойбле в Оффенбурге, сообщает немецкая газета FAZ со ссылкой на местную полицию.

В публикации говорится, что это сделал один человек, личность которого не установлена; однако источник информации не указан.

Злоумышленнику не удалось добраться до гроба политика. Мотивы его поступка не известны. Расследование совместно ведут полицейские и сотрудники прокуратуры.

Шойбле умер после продолжительной болезни в декабре 2023 года. Политику был 81 год, его похоронили на историческом кладбище Вальдбах в Оффенбурге.

С 1989 по 1991 год Шойбле возглавлял Министерство внутренних дел ФРГ. В 2005-м ставшая канцлером Германии Ангела Меркель назначила его министром внутренних дел, а несколько лет спустя — министром финансов. С 2017 по 2021 год Шойбле был председателем бундестага.