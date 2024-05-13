 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В больницах после обстрелов в Белгороде остались 15 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: news.ru / Global Look Press
Фото: news.ru / Global Look Press

В больницах Белгорода после обстрелов ВСУ 12 мая остаются 15 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«В настоящее время остается на лечении в городской больнице № 2 пять пациентов, в областной больнице — девять пациентов и один ребенок», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Всего было 27 раненных, которые находятся на разных этапах лечения, уточнил он.

В Белгороде изучат возможность снести дом с рухнувшей от взрыва секцией
Общество
Фото:news.ru / Global Look Press

«Тяжелых у нас остался один пациент в областной больнице», — сообщил министр. По его словам, состояние остальных пациентов — средней степени тяжести. По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в местных больницах на лечении остаются 11 человек, которые пострадали во время обрушения подъезда дома.

12 мая Белгород и Белгородская область подверглись массированному обстрелу ВСУ, сообщал Гладков. Попавший в многоквартирный дом снаряд обрушил целый подъезд с десятого по первый этаж. Всего в результате атаки на Белгород 12 мая погибли 19 человек. В пунктах временного размещения находятся 36 жителей пострадавших от обстрела квартир.

В больницах после обстрелов в Белгороде остались 15 человек
Video

Теги
Белгород взрыв дом
Материалы по теме
В Белгороде изучат возможность снести дом с рухнувшей от взрыва секцией
Общество
МЧС сообщило о шестом погибшем в результате обрушения дома в Белгороде
Общество
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Неизвестный раскопал могилу экс-председателя бундестага Вольфганга Шойбле Общество, 14:58
Бывшая российская бегунья оспорила лишение медали ОИ из-за Родченкова Спорт, 14:57
Польша отменила переговоры с Украиной по сельхозповестке Политика, 14:51
В Астрахани арестовали фигуранта дела о массовом отравлении наркотиками Общество, 14:48
Изменения без сопротивления: Джеймс Клир — о том, как стать лучше Pro, 14:46
Хуснуллин допустил привязку условий семейной ипотеки к числу детей Финансы, 14:34
Главу автоколонны попросили арестовать после падения автобуса в Мойку Общество, 14:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 14:28
Глава РПЛ призвал заканчивать обсуждение шутки про «денежки на карту» Спорт, 14:26
В больницах после обстрелов в Белгороде остались 15 человек Политика, 14:25
Колокольцев заявил, что «победить полностью коррупцию мы не можем» Политика, 14:20
Акции «Яндекса» обвалились на новостях об условиях обмена и выкупа акций Инвестиции, 14:14
В Минобороны впервые сообщили об уничтожении итальянской гаубицы Melara Политика, 14:13
Может ли система СПО решить проблему кадрового голода Тренды, 14:12