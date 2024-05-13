В больницах после обстрелов в Белгороде остались 15 человек

Фото: news.ru / Global Look Press

В больницах Белгорода после обстрелов ВСУ 12 мая остаются 15 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«В настоящее время остается на лечении в городской больнице № 2 пять пациентов, в областной больнице — девять пациентов и один ребенок», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Всего было 27 раненных, которые находятся на разных этапах лечения, уточнил он.

«Тяжелых у нас остался один пациент в областной больнице», — сообщил министр. По его словам, состояние остальных пациентов — средней степени тяжести. По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в местных больницах на лечении остаются 11 человек, которые пострадали во время обрушения подъезда дома.

12 мая Белгород и Белгородская область подверглись массированному обстрелу ВСУ, сообщал Гладков. Попавший в многоквартирный дом снаряд обрушил целый подъезд с десятого по первый этаж. Всего в результате атаки на Белгород 12 мая погибли 19 человек. В пунктах временного размещения находятся 36 жителей пострадавших от обстрела квартир.

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