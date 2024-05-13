Володин призвал обучать мигрантов русскому языку на родине

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Трудовые мигранты, приезжающие в Россию, должны знать русский язык, уважать традиции и культуру страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

«Нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру. А история, она у нас общая, думаю, что никто не забыл ее», — сказал Володин. Он призвал работать с дружественными России странами и создавать там условия для обучения граждан русскому языку и тому, что «пригодится им в жизни для реализации уже здесь».

По мнению спикера Госдумы, «многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда на работу, он не учил язык». «Мы должны этого не допустить», — подчеркнул он.

Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в России, должны прежде сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Граждане стран ЕАЭС, в который вместе с Россией входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, от необходимости проходить такое тестирование освобождены.

Принимать экзамены у иностранцев могут 12 российских университетов и одна организация правительства Москвы. До последнего времени проверять знания мигрантов могли коммерческие площадки, заключившие с вузами соглашения. Однако в конце апреля все 12 университетов, которые уполномочены проводить тестирование, расторгли договоры со своими коммерческими партнерами.