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Новое правительство 2024 ,  
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Матвиенко поблагодарила Лаврова за «мощный десант» из МИДа в Совфеде

Матвиенко поблагодарила Лаврова за мощный десант из МИДа в Совфеде
Сюжет
Новое правительство 2024
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Сергей Лавров имеет огромный дипломатический опыт, он известен и уважаем за рубежом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает корреспондент РБК.

В Совфеде проходят консультации по предложенным президентом Владимиром Путиным кандидатурам на должности глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, МИДа. Кандидаты лично участвуют в заседании.

По словам Матвиенко, Лавров прошел путь от атташе до главы МИДа и является карьерным дипломатом.

«Это (переназначение. — РБК) подтверждение преемственности нашей внешней политики, стратегии внешней политики, утвержденной президентом», — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко также поблагодарила Лаврова за «мощный десант» сотрудников из министерства иностранных дел, которые на данный момент работают в Совфеде.

«Вы сюда, наверное, пришли как в департамент МИДа, потому что коллеги-дипломаты <...> на месте очень эффективно реализуют по парламентской линии внешнеполитический курс России», — отметила спикер.

Путин предложил переназначить Лаврова, Колокольцева и главу ФСБ
Политика
Владимир Путин

12 мая Путин предложил Совету Федерации кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Президент рекомендовал переназначить большинство силовиков в правительстве и оставить на нынешних постах главу МИДа Сергея Лаврова и главу МЧС Александра Куренкова. Консультации с сенаторами по предложенным кандидатурам назначили на 13–14 мая.

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МИД Сергей Лавров Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, и.о. министра иностранных дел России
21 марта 1950 года
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