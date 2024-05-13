Раненного при атаке на Белгород младенца доставили в больницу в Москве

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Полуторамесячного ребенка, пострадавшего в результате атаки на Белгород 12 мая, на вертолете санитарной авиации доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ребенка доставили в Москву в сопровождении матери, которая также получила ранения, и бригады реаниматологов Московского территориального центра Медицины катастроф. Младенец перенес полет удовлетворительно, однако его состояние в целом оценивается как тяжелое, его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

«На данный момент малыш находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анна Пыталь.

Кузнецов добавил, что по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в ведущие федеральные и городские клиники в Москве в ближайшее время доставят еще четверых пострадавших. Всего после ударов по Белгородской области 12 мая в больницу попали 17 человек, девять человек получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнил помощник министра.

Днем 12 мая фрагмент сбитой украинской ракеты «Точка-У» попал в десятиэтажный дом на юге Белгорода, там полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли 15 человек. Среди пострадавших есть двое детей — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Также были ранены спасатели, участвовавшие в разборе завалов.