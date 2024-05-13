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Суд в Австралии отменил блокировку видео с нападением на священника

Суд в Австралии отменил блокировку видео с атакой на церковь в соцсети Х
Фото: Piyas Biswas / Global Look Press
Фото: Piyas Biswas / Global Look Press

Федеральный суд Австралии отклонил ходатайство о продлении блокировки в соцсети X (Twitter) видео с нападением на епископа церкви в Сиднее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление судьи Джеффри Кеннетта во время короткого слушания по делу.

Причины решения Кеннетт огласит на полноценном слушании, которое состоится 15 мая.

Подросток с ножом атаковал священника и прихожан церкви Христа Доброго Пастыря 15 апреля. В результате пострадали четыре человека, включая епископа, нападение признали терактом.

В соцсети Х появилось более 60 видео нападения, их временно заблокировали для австралийских пользователей. Комитет по электронной безопасности Австралии требовал от Х удалить эти ролики и в других странах, однако соцсеть отказалась это делать. Соцсеть также подала апелляцию на решение суда о сокрытии контента.

В Сиднее мужчина с ножом напал на священника во время службы
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Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

По данным Reuters, позднее комитет по электронной безопасности признал, что блокировка видео для австралийцев не была эффективной — пользователи смотрели ролики, скрыв местоположение. Владелец Х Илон Маск на фоне разбирательства обвинял австралийские власти в попытке цензуры. Премьер-министр Энтони Альбанезе в ответ назвал Маска «чванливым миллиардером».

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Австралия соцсеть блокировка
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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