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Военная операция на Украине ,  
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Антонов обвинил США в попытке снять ответственность с Украины за обстрелы

Антонов: США пытаются снять ответственность с Украины за удары по Белгороду
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Военная операция на Украине

Власти США пытаются снять с Украины ответственность за обстрелы российских городов. заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии.

По его словам, реакция американских чиновников на удары украинской армии по жилым кварталам, «точнее отсутствие и намека на соболезнования», «весьма красноречива». «Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — добавил Антонов.

Как уточнил посол, СМИ «не заметили, что за сутки российский город был атакован» Украиной около десяти раз. «Страусиная» политика коллективного Запада во главе с США, нежелание одернуть украинских приспешников не доведут до добра», — предупредил Антонов, добавив, что «покрывательство террористов — чудовищно и бесчеловечно».

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12 мая в Белгороде средства ПВО сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire и столько же ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда, по последним данным, погибли 15 человек, 20 пострадали.

Обрушившийся подъезд находился в десятиэтажном доме на улице Щорса на юге Белгорода, в районе Харьковская гора. Вторая атака также пришлась на этот район, из-за повреждения линий электропередач на пяти улицах были проблемы с электроснабжением.

Теги
Анатолий Антонов США Россия Украина Белгородская область обстрелы
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