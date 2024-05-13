Науседа не смог выиграть президентские выборы в Литве в первом туре

Науседа заявил, что хотел победить в первом туре, но готов одержать победу и во втором. Его соперница, премьер-министр Шимоните, заняла второе место

Фото: Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС)

В Литве завершилось голосование на выборах президента и референдуме о двойном гражданстве, по данным Главной избирательной комиссии (ГИК) по 1642 избирательным участкам лидирует нынешний глава государства Гитанас Науседа.

Науседа набрал 45,64% голосов, на втором месте премьер-министр Ингрида Шимоните — у нее 17,27%. Третью позицию занял адвокат Игнас Вегеле с 12,49% голосов.

В выборах приняли участие 59,37% граждан Литвы. Президент Литвы избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Кандидаты на пост главы государства должны быть старше 40 лет, а также иметь литовское гражданство и происхождение, а также как минимум три последних года проживать в стране.

60-летний Гитанас Науседа возглавляет страну с июля 2019 года. На этих выборах, как и на прошлых, он баллотируется как независимый кандидат.

Первый тур, тем не менее, не выявил победителя. По словам Шимоните, ее главной целью было выйти на второй тур выборов. Он состоится через две недели.

По словам Науседы, он хотел добиться победы на выборах уже в первом туре, однако готов победить на повторном голосовании. Он отметил, что, в отличие от 2019 года, в этот раз действующий глава государства получил гораздо более благоприятный результат.

«Мы оба действующие чиновники: я президент, она премьер-министр. Люди, наверное, смогут оценить мою пятилетнюю работу, ее четырехлетнюю работу и сделать свои выводы», — отметил Науседа.

Председатель ГИК Лина Петронене заявила, что сначала комиссия подсчитает голоса на президентских выборах, затем — те, что касаются референдума. Он предлагает отказаться от действующей сейчас в Конституции Литвы фразы о двойном гражданстве, которая не позволяет литовцам иметь паспорт второй страны.