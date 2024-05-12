 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер академик РАН и филолог Юрий Апресян

В возрасте 94 лет умер академик РАН и филолог Юрий Апресян

Академик Российской академии наук (РАН), доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Юрий Апресян умер на 95-м году жизни, сообщила пресс-служба института.

«Информация о месте и времени прощания будет известна позже», — добавили в учебном заведении. Причину смерти не привели.

Юрий Апресян родился 2 февраля 1930 года в Москве. Он окончил 1-й Московский государственный лингвистический университет по специальности «английский язык», там же окончил аспирантуру, позже защитил кандидатскую диссертацию «Фразеологические синонимы в современном английском языке».

В Институте русского языка Апресян работал главным научным сотрудником в секторе теоретической семантики с 2013 года, входил в ученый совет. Среди его научных интересов — семантика, синтаксис, структурная лингвистика, формальные модели языка, машинный перевод, словари.

Умер переводчик фильмов Леонид Володарский
Общество
Леонид Володарский

В частности, Апресян составил англо-русский синонимический словарь (1979 года и последующие издания) и активный словарь английского языка (2014-2017). Всего он написал 338 научных работ, среди которых 15 монографий, 12 словарей и 273 статей. Более сотни трудов опубликованы в зарубежных изданиях как в виде оригинала, так и переведенные.

В феврале 2022 года Апресян подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением начала Россией военной операции на Украине.

Теги
смерть РАН русский язык английский язык филология
Материалы по теме
Умер «один из самых успешных инвесторов всех времен» Джим Саймонс
Бизнес
Умер основатель фирмы, ставшей источником «панамского досье»
Политика
Умер продюсер альбомов Nirvana и Pixies Стив Альбини
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 01:03
Под обломками в Белгороде нашли тело тринадцатого погибшего Политика, 00:53
Власти Харьковской области опровергли отъезд начальника ОВА из Харькова Политика, 00:51
Зарубин опубликовал последнее заявление Шойгу перед отставкой Политика, 00:33
В трех областях России объявили опасность атаки беспилотников Политика, 00:23
Европа поставила в игнор. Кто из игроков КХЛ выступит на чемпионате мира Спорт, 00:01
«Яндекс» расширил зону доставки роботами в Москве Бизнес, 00:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Динамо» вырвалось в лидеры на финише. Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Умер академик РАН и филолог Юрий Апресян Общество, 12 мая, 23:59
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 12 мая, 23:54
В пострадавшем от обстрела районе Белгорода приостановят работу ТЦ Политика, 12 мая, 23:31
В Германии назвали опасной идею сбивать российские ракеты силами НАТО Политика, 12 мая, 23:04
Песков рассказал о судьбе Герасимова после отставки Шойгу Политика, 12 мая, 23:02
Зеленский заявил о тяжелой ситуации на окраинах Волчанска Политика, 12 мая, 22:44