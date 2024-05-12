В возрасте 94 лет умер академик РАН и филолог Юрий Апресян

Академик Российской академии наук (РАН), доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Юрий Апресян умер на 95-м году жизни, сообщила пресс-служба института.

«Информация о месте и времени прощания будет известна позже», — добавили в учебном заведении. Причину смерти не привели.

Юрий Апресян родился 2 февраля 1930 года в Москве. Он окончил 1-й Московский государственный лингвистический университет по специальности «английский язык», там же окончил аспирантуру, позже защитил кандидатскую диссертацию «Фразеологические синонимы в современном английском языке».

В Институте русского языка Апресян работал главным научным сотрудником в секторе теоретической семантики с 2013 года, входил в ученый совет. Среди его научных интересов — семантика, синтаксис, структурная лингвистика, формальные модели языка, машинный перевод, словари.

В частности, Апресян составил англо-русский синонимический словарь (1979 года и последующие издания) и активный словарь английского языка (2014-2017). Всего он написал 338 научных работ, среди которых 15 монографий, 12 словарей и 273 статей. Более сотни трудов опубликованы в зарубежных изданиях как в виде оригинала, так и переведенные.

В феврале 2022 года Апресян подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением начала Россией военной операции на Украине.