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Политика ,  
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Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области

Первый замгубернатора Смирнов стал исполняющим обязанности главы Курской области
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов (Фото: kurskadm / Telegram)

Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов, сообщила пресс-служба правительства региона.

«До иных распоряжений и. о. губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Губернатор Роман Старовойт находится в Москве. Он принял участие в заседании профильного комитета Госдумы в связи с выдвижением его кандидатуры на пост министра транспорта. Комитет единогласно поддержал его назначение.

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Роман Старовойт (слева)

Старовойт был предложен на этот пост премьер-министром Михаилом Мишустиным. Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев, ему предложили пост вице-премьера, курирующего вопросы развития транспорта и логистики в новом составе кабмина.

Алексей Смирнов в 1995 году окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт имени профессора И.И. Иванова, в 2001 году — Орловскую региональную академию государственной службы, Курский филиал.

На посту замгубернатора он координирует и контролирует министерства экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, информации и общественных коммуникаций, а также министерство имущества Курской области.

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Теги
Курская область губернаторы Роман Старовойт
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