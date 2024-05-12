Дегтярев назначил врио главы Хабаровского края и уехал в Москву

Михаил Дегтярев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, которого премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра спорта, сообщил, что приехал в Москву, врио главы региона будет первый вице-губернатор Александр Никитин.

«По моему распоряжению врио губернатора согласно Устава Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений. Органы власти и все службы региона работают штатно», — написал он в телеграм-канале.

11 мая Мишустин предложил назначить Дегтярева на должность главы Минспорта, отметив, что тот до назначения на пост главы Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также «является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований». По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, бывший министр спорта Олег Матыцин перейдет на другую работу.



