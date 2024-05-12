Маск сравнил работу банковской системы США с правилами игры в «Монополию»

Американский предприниматель Илон Маск сравнил работу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функцию центрального банка страны, с настольной игрой «Монополия».

Он прикрепил к публикации в соцсети X фотографии правил игры. Там написано, что делать, если в банке заканчиваются деньги.

«Некоторые игроки думают, что, если в банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом», — говорится на изображении. Чтобы продолжить игру, нужно использовать листки бумаги, пока в банке снова не появится достаточно средств.

«Вот как работает ФРС», — написал Маск.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордных значений. В начале мая ведомство сохранило учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых — на таком уровне она остается с июля 2023 года.

Маск и ранее критиковал работу банковской системы США. Так, в марте 2023 года на слова председателя ФРС о том, что американская банковская система надежна, устойчива и в целом здорова, он ответил: «Хуже быть не может».