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Маск сравнил работу банковской системы США с правилами игры в «Монополию»

Илон Маск сравнил работу ФРС США с правилами игры «Монополия»

Американский предприниматель Илон Маск сравнил работу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функцию центрального банка страны, с настольной игрой «Монополия».

Он прикрепил к публикации в соцсети X фотографии правил игры. Там написано, что делать, если в банке заканчиваются деньги.

«Некоторые игроки думают, что, если в банке заканчиваются деньги, он становится банкротом. Банк никогда не становится банкротом», — говорится на изображении. Чтобы продолжить игру, нужно использовать листки бумаги, пока в банке снова не появится достаточно средств.

«Вот как работает ФРС», — написал Маск.

Маск оценил состояние банковской системы США фразой «хуже быть не может»
Финансы
Илон Маск

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордных значений. В начале мая ведомство сохранило учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых — на таком уровне она остается с июля 2023 года.

Маск и ранее критиковал работу банковской системы США. Так, в марте 2023 года на слова председателя ФРС о том, что американская банковская система надежна, устойчива и в целом здорова, он ответил: «Хуже быть не может».

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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