Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки дрона
Украинские беспилотники атаковали город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате атаки, по его словам, пострадавших среди местных жителей нет, но были повреждены линии электропередачи.
В итоге без электроэнергии остались жители Шебекино, а также сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани и Новой Таволжанки, уточнил Гладков.
«Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время», — добавил он.
Накануне, 11 мая, украинские военные обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, из-за чего была повреждена линия электропередачи. Без света остались жители Горы-Подола, а также сел Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. При обстреле никто не пострадал.
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