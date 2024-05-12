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Военная операция на Украине ,  
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Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки дрона

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дронов на Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате атаки, по его словам, пострадавших среди местных жителей нет, но были повреждены линии электропередачи.

В итоге без электроэнергии остались жители Шебекино, а также сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани и Новой Таволжанки, уточнил Гладков.

«Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время», — добавил он.

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Накануне, 11 мая, украинские военные обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, из-за чего была повреждена линия электропередачи. Без света остались жители Горы-Подола, а также сел Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. При обстреле никто не пострадал.

Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки дрона
Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки дрона

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков дроны беспилотники подрыв ЛЭП отключение электричества
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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