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Общество ,  
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Момент сноса крыши обрушившегося общежития в Коми. Видео

Появились кадры сноса крыши обрушившегося общежития в Коми

Момент сноса крыши обрушившегося общежития в Коми. Видео
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Крышу здания бывшего общежития в городе Печора Республики Коми снесли из-за угрозы спасателям, которые разбирают завалы, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Здание бывшего общежития по адресу: Печорский проспект, дом 69, обрушилось днем 11 мая. Обрушились несущие перекрытия, за ними частично — все этажи с первого по пятый.

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Фото:МЧС России

В 2023 году региональная прокуратура признала здание аварийным, были возбуждены два уголовных дела по статьям о халатности и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Однако в многоэтажке продолжали жить люди — по данным регионального МЧС, после обрушения из нее вывели 14 человек, в том числе пятерых детей. Вместе с тем «Комиинформ» писало со ссылкой на ведомство, что обрушившаяся часть дома была нежилой.

Пострадавшим жильцам пообещали выплаты, 15 мая власти должны начать их расселение.

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Теги
Республика Коми снос крыша обрушение общежитие
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