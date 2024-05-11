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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах сообщили об атаке на объект инфраструктуры

Администрация Сум сообщила об атаке на объект инфраструктуры в пригороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В пригороде Сум 11 мая был атакован инфраструктурный объект, сообщила областная администрация в телеграм-канале.

В администрации сообщили о гибели женщины в том же районе во время атаки. Находилась она на объекте или неподалеку, там не уточнили.

В Сумах и Одессе прозвучали взрывы
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Фото:Joe Raedle / Getty Images

В Сумах ранее в тот же день прозвучали взрывы, в Сумской области и других регионах была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Сумах сообщили об атаке на объект инфраструктуры
В Сумах сообщили об атаке на объект инфраструктуры

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Теги
Сумская область Украина Военная операция на Украине инфраструктура
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