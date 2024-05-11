В Сумах сообщили об атаке на объект инфраструктуры
В пригороде Сум 11 мая был атакован инфраструктурный объект, сообщила областная администрация в телеграм-канале.
В администрации сообщили о гибели женщины в том же районе во время атаки. Находилась она на объекте или неподалеку, там не уточнили.
В Сумах ранее в тот же день прозвучали взрывы, в Сумской области и других регионах была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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