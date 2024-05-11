Момент обрушения жилого дома в Печоре. Видео

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В городе Печора в Республике Коми частично обрушились все пять этажей жилой многоэтажки на Печорском проспекте. Как сообщило издание «Комиинформ» со ссылкой на МЧС, обрушившаяся часть дома была нежилой.

Обрушились несущие перекрытия в многоэтажке по адресу: Печорский проспект, дом 69. В 2023 году региональная прокуратура признала ее аварийной, были возбуждены два уголовных дела по статьям о халатности и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

Как уточнил глава Республики Коми Владимир Уйба, обрушилось бывшее общежитие. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Для жителей подготовили два пункта временного размещения в школе-интернате и в детском доме, сообщили в управлении МЧС по республике. Спасатели приступили к разбору завалов.

Уйба сообщил о намерении вылететь в Печору. Проверку по факту обрушения начала региональная прокуратура.