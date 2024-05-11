 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Афганистане 60 человек погибли из-за наводнения

По меньшей мере 60 человек погибли и более 100 пострадали в результате наводнения на севере Афганистана, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей движения «Талибан» (организация признана в России террористической и запрещена).

Десятки человек считаются пропавшими без вести. Наводнение началось из-за сильных сезонных ливней в пяти районах провинции Баглан. В этом регионе по прогнозу ожидается также два урагана, сообщает BBC.

О 62 жертвах наводнения сообщает AFP со ссылкой на Хедаятуллу Хамдарда, главу провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями. По его словам, число жертв может увеличиться. Тем, кто потерял свои дома, предоставили палатки, одеяла и продукты, сообщили Хамдард.

Представители «Талибана» сообщили о критической ситуации в Тишканском районе — там наводнение отрезало доступ к району, где проживали около 20 тыс. человек.

Во время наводнения в Афганистане погибли 17 человек
Общество

Сезонные дожди начались в Афганистане в апреле, в разных регионах страны фиксировали подъем воды. За это время в десяти провинциях страны погибли до 100 человек, сообщает AFP.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Афганистан наводнение ЧП
Материалы по теме
Во время наводнения в Афганистане погибли 17 человек
Общество
Талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену
Политика
Талибы призвали запретить галстуки из-за связи с христианством
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Джокович рассказал о самочувствии после попадания бутылкой по голове Спорт, 10:45
Появились кадры из салона утонувшего в Петербурге автобуса перед падением Общество, 10:43
Путин заявил об обязательном возвращении мира в Донбасс Политика, 10:41
Российский защитник забросил шайбу броском с нулевого угла в плей-офф НХЛ Спорт, 10:29
МИД выдал агреман новому послу Финляндии в России Политика, 10:19
Тарасенко вошел в топ-5 по голам в плей-офф НХЛ среди россиян Спорт, 10:14
Истощение эго: почему на диете нам сложнее отказаться от шоколада Pro, 10:13
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
FT сообщила, что Венгрия после визита Си вошла в «круг друзей» Китая Политика, 10:10
В МИДе заявили, что Россия не будет закрывать посольства в Прибалтике Политика, 09:59
20–40 млн руб.: в какую недвижимость в Москве можно их инвестировать Pro, 09:46
В Афганистане 60 человек погибли из-за наводнения Общество, 09:40
Welt узнала подробности соглашения ЕС и Украины о гарантиях безопасности Политика, 09:30
Наследование в ОАЭ. Как россиянам защитить свое имущество Pro, 09:22
В Швейцарии исключили влияние конференции по Украине на нейтралитет Политика, 09:09