В Афганистане 60 человек погибли из-за наводнения

По меньшей мере 60 человек погибли и более 100 пострадали в результате наводнения на севере Афганистана, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей движения «Талибан» (организация признана в России террористической и запрещена).

Десятки человек считаются пропавшими без вести. Наводнение началось из-за сильных сезонных ливней в пяти районах провинции Баглан. В этом регионе по прогнозу ожидается также два урагана, сообщает BBC.

О 62 жертвах наводнения сообщает AFP со ссылкой на Хедаятуллу Хамдарда, главу провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями. По его словам, число жертв может увеличиться. Тем, кто потерял свои дома, предоставили палатки, одеяла и продукты, сообщили Хамдард.

Представители «Талибана» сообщили о критической ситуации в Тишканском районе — там наводнение отрезало доступ к району, где проживали около 20 тыс. человек.

Сезонные дожди начались в Афганистане в апреле, в разных регионах страны фиксировали подъем воды. За это время в десяти провинциях страны погибли до 100 человек, сообщает AFP.