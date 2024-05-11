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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил об обязательном возвращении мира в Донбасс

Владимир Путин: Россия обязательно вернет мир в Донбасс
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия вернет мир в Донбасс, заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме, адресованной жителям региона в связи с 10-летием создания Донецкой народной республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи», — говорится в документе.

11 мая 2014 года Путин назвал судьбоносным днем для Донбасса. Поддержавшие создание ДНР граждане показали миру «решимость отстаивать право на родной язык» и «противостоять агрессии националистов», отметил Путин. Сейчас ДНР является полноправным субъектом России, подчеркнул президент.

На сайте Кремля также опубликована поздравительная телеграмма, адресованная жителям ЛНР.

В Луганской и Донецкой областях подвели итоги референдума
Политика
Фото:РИА Новости

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. Независимость Донецкой области поддержали 89,7% участников голосования, «против» — 10,19%. Число жителей Луганской области, поддержавших самостоятельность ЛНР, составило 96,2%. Явка в Донбассе составила 74,87%, в Луганской области — 75%.

В сентябре 2022 года в республиках прошли референдумы о присоединении к России.

Власти Украины и стран Запада не признают как референдумы о независимости ДНР и ЛНР, так и присоединение регионов к России в 2022-м. Возвращение границ 1991 года — одно из условий президента Украины Владимира Зеленского для переговоров, в Москве подобное исключают и заявляют о готовности к диалогу «на своих» условиях и с учетом реалий «на земле».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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