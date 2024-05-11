МИД выдал агреман новому послу Финляндии в России
Российский МИД выдал агреман — предварительное согласие — на назначение Марьи Лийвалы новым послом Финляндии в России. Об этом заявил директор второго европейского департамента ведомства Сергей Беляев в интервью ТАСС.
Беляев назвал Лийвалу высокопрофессиональным дипломатом. Она активно содействовала развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений на своих предыдущих должностях, подчеркнул он.
Не стоит ожидать от Лийвалы продолжения работы в этом ключе, уточнил дипломат. По словам Беляева, Финляндия, как и остальные страны Запада, взяла курс на слом системы отношений Москвы и Хельсинки. Эти установки повлияют на работу Лийвалы, уверен дипломат.
О назначении нового посла в России власти Финляндии заявили в середине апреля. Тогда президент страны Александр Стубб утвердил новых глав диппредставительств в восьми странах.
Марья Лийвала начала дипломатическую карьеру в 1997 году. С 1998 по 2002 год она была выездным послом в Центральной Азии. С 2008 по 2012 год Лийвала занимала должность главы отдела экономики и торговли и министра-советника в посольстве в Москве.
С осени 2016 года по весну 2017 года Лийвала работала генконсулом Финляндии в Санкт-Петербурге. На момент назначения на должность посла Финляндии она трудилась советником по иностранным делам восточного департамента МИД Финляндии.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика