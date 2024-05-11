МИД выдал агреман новому послу Финляндии в России

Марья Лийвала (Фото: mfa.gov.tm)

Российский МИД выдал агреман — предварительное согласие — на назначение Марьи Лийвалы новым послом Финляндии в России. Об этом заявил директор второго европейского департамента ведомства Сергей Беляев в интервью ТАСС.

Беляев назвал Лийвалу высокопрофессиональным дипломатом. Она активно содействовала развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений на своих предыдущих должностях, подчеркнул он.

Не стоит ожидать от Лийвалы продолжения работы в этом ключе, уточнил дипломат. По словам Беляева, Финляндия, как и остальные страны Запада, взяла курс на слом системы отношений Москвы и Хельсинки. Эти установки повлияют на работу Лийвалы, уверен дипломат.

О назначении нового посла в России власти Финляндии заявили в середине апреля. Тогда президент страны Александр Стубб утвердил новых глав диппредставительств в восьми странах.

Марья Лийвала начала дипломатическую карьеру в 1997 году. С 1998 по 2002 год она была выездным послом в Центральной Азии. С 2008 по 2012 год Лийвала занимала должность главы отдела экономики и торговли и министра-советника в посольстве в Москве.

С осени 2016 года по весну 2017 года Лийвала работала генконсулом Финляндии в Санкт-Петербурге. На момент назначения на должность посла Финляндии она трудилась советником по иностранным делам восточного департамента МИД Финляндии.