Более 500 авиарейсов в Германии оказались под угрозой из-за забастовки

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Ассоциация аэропортов Германии ADV рекомендовала 90 тыс. пассажиров подготовиться к возможной отмене или задержке рейсов в четверг, 14 марта, из-за забастовки, передает немецкий журнал Wirtschaftswoche.

С 12 марта в Германии протестуют бортпроводники, а 14 марта к ним присоединятся сотрудники авиационной безопасности. Забастовку планируется провести в аэропортах пяти немецких городов — в Берлине, Гамбурге, Штутгарте, Карлсруэ/Баден-Бадене и Кельне. ADV предполагает, что могут быть отменены более 580 рейсов в этих аэропортах.

Протесты организует профсоюз работников сферы обслуживания Verdi. 12 марта бортпроводники авиакомпании Lufthansa объявили забастовку в аэропорту Франкфурта. В тот день было отменено 600 рейсов и около 70 тыс. пассажиров не достигли пункта назначения. На следующий день забастовки продолжились.

Протесты также проходили и в феврале. Протестующие требуют повышения зарплаты.

В частности, сотрудники служб авиационной безопасности будут просить повысить почасовую оплату труда на €2,8 и надбавки за сверхурочную работу.