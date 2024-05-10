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Политика ,  
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Бастрыкин потребовал завести дело из-за бывшего консульства в Лейпциге

Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения на бывшее консульство в Лейпциге
Здание&nbsp;бывшего генконсульства России в Лейпциге
Здание бывшего генконсульства России в Лейпциге (Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге (земля Саксония на востоке Германии). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в публикации ведомства.

Инцидент произошел днем 9 мая. По данным российского посольства в Германии, шесть человек проникли на территорию бывшего генконсульства, забрались на балкон служебного здания и «развернули плакаты антироссийского содержания». Еще около 20 человек за оградой «громко поддерживали акцию».

«В связи с указанным инцидентом германской стороне будет заявлен протест», — добавили в диппредставительстве.

В 2023 году МИД Германии объявил о закрытии четырех консульств России в стране. Речь шла о консульствах во Франкфурте-на-Майне (прекратили прием с 1 декабря), Гамбурге (с 1 ноября), Лейпциге (с 1 ноября) и Мюнхене (с 1 июля).

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Следственный комитет Александр Бастрыкин уголовное дело Германия Генконсульство России Лейпциг
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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