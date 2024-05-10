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Военная операция на Украине ,  
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В Минэнерго Украины сообщили о повреждении газопроводов в трех областях

Минэнерго Украины: в трех областях страны повреждены газопроводы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В трех украинских регионах повреждены газопроводы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины в телеграм-канале.

Отключения газоснабжения зафиксировали в Харьковской, Волынской и Сумской областях.

В Харьковской области получил повреждения газопровод высокого давления, без газоснабжения остались 684 человека.

«В городе Купянск поврежден газопровод, прекращено газоснабжение 72 абонентов», — заявили в ведомстве.

В населенном пункте Луцкого района Волынской области поврежден газопровод среднего давления. Без газа остались 239 человек. В Белополье Сумской области от газоснабжения отключены 75 абонентов.

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В ночь на 10 мая в Харьковской области прозвучала серия взрывов. Позднее мэр областного центра Игорь Терехов сообщил, что на местах взрывов начались пожары. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Военная операция на Украине Украина газопровод
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