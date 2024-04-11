Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Адыгее в 15 км от Майкопа

В Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным центра, толчки были зафиксированы около 01:30 мск. Глубина землетрясения составила 10 км.

Толчки ощущались в 15 км к северо-западу от Майкопа и в 11 км к юго-востоку от Белореченска.

24 января в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5. Его эпицентр находился в 29 км к юго-западу от Краснодара и в 11 км к северо-востоку от поселка Ильский в Северском районе Краснодарского края. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители разных районов Краснодара: центральной части, Школьном, Фестивальном и Юбилейном микрорайонах, а также в Черемушках и на севере города. Кроме того, их почувствовали в Северском районе и соседней Адыгее.