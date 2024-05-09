Верховный шаман России поздравил россиян с Днем Победы

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поздравил жителей страны с Днём Победы. Свое поздравление он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

Шаман назвал 9 мая священным днем для России, днем памяти, скорби и торжества добра над злом, света над тьмой.

«Мы склоняем головы перед подвигом наших предков, которые ценой своих жизней завоевали для нас свободу и независимость. Духи наших воинов-предков всегда с нами, они оберегают нашу землю и наш народ», — написал он.

Шаман пожелал, чтобы память о Великой Отечественной войне служила народу России «вечным напоминанием о том, какой ценой досталась нам победа».

«В этот великий день желаю всем жителям России крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть память о героях Великой Отечественной войны вечно живет в наших сердцах», — заключил он.

Кара-оол Допчун-оол — глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»). Верховным шаманом его избрали в 2018 году в Туве. Формально такой должности в России не существует.