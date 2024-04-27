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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил об ударах России в ответ на обстрелы Курской области

Губернатор Старовойт: Россия наносит удары в ответ на обстрелы Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские военные нанесли ответные удары по украинским позициям после обстрелов Курской области 27 апреля, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт. Деталей он не привел.

Губернатор отметил, что в течение дня в области были обстреляны поселки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района.

Кроме того, близ села Николаево-Дарьино Суджанского района, деревни Гордеевка Кореневского района были сбиты беспилотники. Еще несколько дронов средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили близ Нового Пути и деревни Елизаветовка Глушковского района, а также пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе.

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Фото:MidwestSpace / Fotodom / Shutterstock

Приграничные российские регионы, в том числе Курская область, регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции. В Курской области действуют желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Старовойт сообщил об ударах России в ответ на обстрелы Курской области
Старовойт сообщил об ударах России в ответ на обстрелы Курской области

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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